В АТОР заявили об улучшении ситуации с бензином для туристов в Крыму

Представители АТОР фиксируют улучшение ситуации с бензином в Крыму, благодаря чему туристам удается заправляться на АЗС даже в условиях очередей.

В Крыму улучшилась ситуация с бензином, и туристам на автомобилях удается заправиться на АЗС несмотря на очереди. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

По его словам, самый сложный период нехватки топлива пройден. Все уезжавшие из Крыма туристы смогли приобрести бензин в свободной продаже либо получить специальный QR‑код в министерстве туризма.

Однако Ромашкин отметил, что очереди на АЗС продолжают фиксироваться, при этом правительство региона держит ситуацию на особом контроле.

Согласно данным интерактивной карты министерства топлива и энергетики Республики Крым на 16 июня 2026 года, бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 имеется в свободной продаже примерно на 40 автозаправках. Топливо распределено неравномерно, на участке побережья от Коктебеля до Евпатории туристы могут заправиться только на шести АЗС.

Дизельное топливо доступно в 10 точках, расположенных строго на отрезке пути от въезда на полуостров до Симферополя. По оценкам Сергея Ромашкина, проблема с бензином в Крыму будет полностью решена через 1,5‑2 недели.

Пресс-служба туроператора "Алеан" рекомендовала туристам приезжать с собственным запасом топлива. На полуострове действует лимит на приобретение бензина в объеме 20 л на один автомобиль. При этом по Крымскому мосту разрешен провоз до 100 л жидкости.