В АТОР сообщили о снижении цен на авиабилеты без багажа на более чем 12% в июле

По данным Ассоциации туроператоров России, авиабилеты без багажа на 50 маршрутах подешевели в июле на 12,4% по сравнению с прошлым годом, а перелеты с багажом — на 9,2%.

Средняя стоимость перелета без багажа снизилась на 12,4% на 50 маршрутах между семью крупнейшими аэропортами страны в июле 2026 года. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным ассоциации, стоимость, ниже которой была продана половина всех билетов без багажа, упала еще заметнее — на 14,7%. Билеты с багажом подешевели в среднем на 9,2%, а уровень середины продаж снизился на 13,1%.

Билеты в Минеральные Воды вопреки типичному июльскому подорожанию стали дешевле. Половина билетов без багажа стоила на 7-8% меньше, с багажом примерно на столько же. Средний чек на рейсы сократился на 19-23%, а уровень середины продаж без багажа упал на 27,7%, с багажом на 27,1%.

На рейсах в Сочи заметен сезонный рост цен по отношению к июню, но за год цена почти не изменилась. Стоимость половины билетов без багажа снизилась на 1-2,5%, средняя цена колебалась от минус 1% до плюс 1,8%.

“С одной стороны, туристы могут сэкономить на перелетах, особенно на некоторых южных направлениях. С другой, для всей отрасли это скорее сигнал для беспокойства. Возможно, авиакомпании пересматривают ранее сделанные прогнозы спроса в сторону понижения”

— АТОР

В ассоциации отметили, что в этом году цены на билеты в Сочи и Минеральные Воды остались ниже прошлогодних значений. Год назад к началу лета они дорожали в среднем на 30-31% месяц к месяцу.