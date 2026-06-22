В Ингушетии увековечат память погибшего при спасении друга мальчика

Власти Ингушетии приняли решение увековечить память восьмилетнего Хизира Дербичева, который погиб при спасении друга. Хизир спасал друга, которого могло унести течением реки Сунжа.
"Я принял решение - увековечить имя мальчика Хизира. Его слова и поступок стали для всех нас символом мужества, внутренней силы и человеческого достоинства. В этой истории есть не только боль и испытание, но и то, что объединяет людей — готовность прийти на помощь, не деля друг друга по происхождению или границам. Память о Хизире должна остаться с нами как напоминание о том, какими мы можем быть, когда остаемся людьми"
– глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
Напомним, что инцидент произошел 15 июня. Хизир Дербичев бросился на помощь другу, который оказался в водах реки Сунжа. Второму мальчику удалось зацепиться за ветки, однако Хизира унесло течением быстроводной реки.
Поисковая операция объединила тысячи людей со всех регионов Северного Кавказа. Спустя неделю тело Хизира нашли в 10 километрах от места падения в воду.