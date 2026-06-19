Вестник Кавказа

Погибшего мальчика нашли в реке в Ингушетии

Погибшего мальчика нашли в реке в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Операция по поиску восьмилетнего мальчика, унесенного рекой Сунжа, завершилась – найдено тело погибшего ребенка.

Поисково-спасательная операция, в ходе которой спасатели и волонтеры искали унесенного течением Сунжи ребенка, завершилась, об этом сообщили в управлении МЧС по Ингушетии.

"В 16:50 было обнаружено тело мальчика"

– ГУ МЧС по Ингушетии

В ведомстве уточнили, что глава Центра управления в кризисных ситуациях Ахмед Евлоев официально сообщил о том, что поисково-спасательные работы окончены.

Напомним, что мальчик восьми лет был унесен течением бурной горной реки Сунжи 15 июня. Его искали на протяжении более чем восьми суток. В работах участвовали спасатели, волонтеры и местные жители – представители Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, в общей сложности несколько тысяч человек.

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