Поисками пропавшего в реке в Ингушетии мальчика заняты 6 тыс человек

К поискам мальчика, который пропал в Ингушетии в реке Сунжа, присоединились уже более 6 тыс человек со всего Северного Кавказа, говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Ингушетии.
"Поиски объединили более 6 тысяч человек – это спасатели, волонтеры, сотрудники экстренных служб и неравнодушные жители не только Ингушетии, но и соседних регионов"
– МЧС Ингушетии
Территория поисков тянется до границы с Чечней и разбита на участки, некоторые участки русла Сунжы перекрывают, что обследовать дно более тщательно.
Работы по поиску мальчика ведутся в круглосуточном режиме, поиски осложнены мутной водой дождями, которые идут в Ингушетии в эти дни.
Ребенок пропал в понедельник на реке Сунжа в городе Карабулак. Он пытался помочь тонущему другу, но был унесен течением. Поиски 8-летнего Хизира начались в тот же день.