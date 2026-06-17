Поисками пропавшего в реке в Ингушетии мальчика заняты 6 тыс человек

Более шести тысяч человек ищут мальчика, который пропал в реке Сунжа в понедельник. 8-летний ребенок пытался спасти тонущего друга.

К поискам мальчика, который пропал в Ингушетии в реке Сунжа, присоединились уже более 6 тыс человек со всего Северного Кавказа, говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Ингушетии.

"Поиски объединили более 6 тысяч человек – это спасатели, волонтеры, сотрудники экстренных служб и неравнодушные жители не только Ингушетии, но и соседних регионов"

– МЧС Ингушетии

Территория поисков тянется до границы с Чечней и разбита на участки, некоторые участки русла Сунжы перекрывают, что обследовать дно более тщательно.

Работы по поиску мальчика ведутся в круглосуточном режиме, поиски осложнены мутной водой дождями, которые идут в Ингушетии в эти дни.

Ребенок пропал в понедельник на реке Сунжа в городе Карабулак. Он пытался помочь тонущему другу, но был унесен течением. Поиски 8-летнего Хизира начались в тот же день.