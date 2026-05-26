Пропавших в Урупском районе КЧР туристов нашли живыми

Сотрудники МЧС нашли пропавших туристов в Урупском районе КЧР. По данным спасателей, произошло случайное срабатывание трекера.

Спасатели завершили поисковую операцию в Урупском районе Карачаево-Черкесии, где ранее подала сигнал о помощи туристическая группа. Туристы найдены живыми, помощь им не требуется. Инцидент произошел возле хребта Дженту в Урупском районе, информирует ГУ МЧС.

"Спасатели обнаружили туристов, пропавших на хребте Дженту Урупского района. Семья из трех человек совершала восхождение к пещерам. Медицинская помощь туристам не требуется. В результате случайного срабатывания устройства трекер передал сигнал о нештатной ситуации"

– ГУ МЧС

Ранее в МЧС сообщили о сигнале, который поступил с высоты 2880 метров. Сотрудники спасательной службы обследовали маршрут туристов, а также лагерь, где не нашли следов пропавших.

Отметим, что хребет Дженту известен карстовыми пещерами, которые пользуются популярностью у туристов.