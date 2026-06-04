Создавать валюту БРИКС не планируется – Кремль

В Кремле опровергли идею о том, что БРИКС планирует создание альтернативной валюты. По словам Пескова, страны объединения наращивают использование нацвалют во взаимных расчетах.

В странах БРИКС не собираются создавать альтернативную резервную валюту, об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это ошибочное суждение: о том что БРИКС вынашивает планы о создании какой-то альтернативной валюты. БРИКС просто включает в себя страны, которым отказано в праве или у которых сужены права по использованию резервной валюты, и поэтому продолжается процесс увеличения доли платежей в национальных валютах"

– Дмитрий Песков

БРИКС включает в настоящее время 10 государств, это Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Индонезия, Египет и Эфиопия.