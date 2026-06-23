Вестник Кавказа

Рубио назвал дату следующей консультации США и Ирана

Человек с портфелем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Технические консультации Соединенных Штатов и Ирана вновь продолжатся 30 июня, сообщил госсекретарь Рубио.

Технические группы США и Ирана по реализации меморандума о взаимопонимании снова проведут встречу в следующую среду, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

Об этом он сообщил в ходе общения с представителями СМИ в Кувейте. 

Рубио отметил, что встреча должна состоятся в Швейцарии, 30 июня.

"Техническая группа вновь соберется, насколько я помню, 30-го (июня – ред.) Они разбились на рабочие группы, занимающиеся различными вопросами. Если не ошибаюсь, то они возвращаются в Швейцарию"

 – Марко Рубио 

По его словам, процесс переговоров был разбит тематически.

Встреча технических групп пройдет уже в ближайшее время, отметил американский госсекретарь.

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