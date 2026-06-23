Вестник Кавказа

Технические переговоры между Ираном и США пройдут на следующей неделе

Технические переговоры между Ираном и США пройдут на следующей неделе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Пакистане заявили о возобновлении переговоров между Ираном и США на следующей неделе. Со сторонами конфликта также продолжат работать посредники.

В МИД Пакистана назвали сроки проведения переговоров между Ираном и США. По словам официального представителя дипведомства Пакистана Тахира Андраби, техническое консультации возобновятся, вероятно, во вторник.  

"Технические переговоры возобновятся в начале следующей недели, полагаю, во вторник. Это временный перерыв, и переговорный процесс будет продолжен"

– Тахир Андраби 

Как отметили в МИД Пакистана, посредники – Пакистан и Катар – в ближайшее время возобновят контакты с США и Ираном для продолжения работы над процессом урегулирования.

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