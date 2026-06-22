Вестник Кавказа

Иран благодарен Пакистану за посредничество в переговорах с США – Пезешкиан

Флаг Пакистана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Президент Ирана отметил роль Пакистана в подписании меморандума с США. Он подчеркнул, что благодарен властям этой страны за их посредничество в переговорах.

Иран благодарит властям Пакистана за их усилия, которые они приложили для достижения меморандума между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, выступая 23 июня на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

"Правительство и народ Ирана благодарны за усилия, поддержку и солидарность правительства и народа Пакистана"

– Масуд Пезешкиан

Он отметил, что в Исламабад сумел проявить себя в условиях, когда весь Ближний Восток столкнулся с многочисленными вызовами.

"В критический период, когда регион столкнулся с многочисленными вызовами, ответственная и дальновидная роль Пакистана в поддержке диалога, снижении напряженности и укреплении региональной стабильности стала проявлением братского и ориентированного на будущее подхода этой страны к региональным процессам" 

– президент ИРИ

По словам Пезешкиана, если исламские страны объединят усилия, то смогут создать новую архитектуру безопасности в регионе.

"В этом контексте такие важные страны, как Катар, Саудовская Аравия, Египет и Турция, могут сыграть эффективную роль в формировании этой региональной структуры"

– президент ИРИ

Он также обратил внимание на то, что Иран и Пакистан обладают большим потенциалом для развития двусторонних отношений. Пезешкиан добавил, что в текущей ситуации отношения могут выйти на новый уровень при поддержке лидеров двух стран. 

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