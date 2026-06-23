Рубио допустил отказ от дальнейшего ослабления санкций против российской нефти

Президент США Дональд Трамп, по словам госсекретаря Марко Рубио, может и не продлить введенные ранее послабления санкций против нефти из РФ.

Вопрос о дальнейшем продлении ослабления санкций против российской нефти пока не решен, так что, возможно, они будут возвращены на исходные позиции, заявил глава Госдепартамента Марко Рубио.

"Возможно. Это решение, которое примет президент по мере приближения срока истечения (данных мер)"

– Марко Рубио

Госсекретарь напомнил, что послабления были временным шагом, целью которого стала стабилизация нефтяного рынка.

Дипломат уточнил, что не может давать какие-либо прогнозы перед тем, как на эту тему выскажется президент Дональд Трамп.

В то же время, он обратил внимание на падение цен на нефть, указав, что на открытии торгов сегодня они уже были ниже, чем до конфликта между США и Ираном.

"Если данная тенденция сохранится, президент, безусловно, учтет это, принимая решение относительно этого"

– Марко Рубио