Из РФ через Азербайджан в Армению отправят 10 вагонов зерна

Очередная транзитная партия из десяти вагонов с пшеницей отправится сегодня по железной дороге из России в Армению через территорию Азербайджана и Грузии.

Сегодня в 18:00 со станции Баладжары в пригороде Баку отбудет грузовой поезд ЗАО "Азербайджанские железные дороги", который доставит транзитом из России в Армению 10 вагонов пшеницы. Состав проследует до станции Бёюк-Кясик, перейдет в Грузию и далее продолжит путь на армянскую территорию.

Напомним, Азербайджан в конце октября 2025 года снял запрет на транзит через свою территорию грузов для Армении. До настоящего времени из РФ по этому маршруту отправлено более 33 тыс т зерна, свыше 7 тыс т удобрений, 414 т антрацита, 133 т алюминия и 68 т гречихи.

Наряду с транзитом из Азербайджана в Армению напрямую экспортируются нефтепродукты. На сегодняшний день объемы отгрузок превысили 14 тыс т дизельного топлива и 4 тыс т бензина марок АИ-92 и АИ-95.