Партия удобрений отправится из России в Армению через Азербайджан

Россия поставит Армении новую партию удобрений – она будет отправлена по железной дороге через Азербайджан.

Груз российских удобрений скоро будет отправлен в Армению – он будет перевезен в страну по железной дороге через территорию Азербайджана.

Сообщается, что поезд выдвинется в путь завтра.

В состав войдут шесть вагонов с удобрениями.

Напомним, что 21 июня Азербайджан направил в Армению 17 вагонов дизельного топлива (тысяча тонн). В тот же день из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено 18 вагонов с зерном (1260 т).

Кроме того, ранее Азербайджан поставил в Армению более 13 тыс т дизельного топлива и свыше 4 тыс т бензина АИ-92 и АИ-95. Также через Азербайджан транзитом в Армению было доставлено свыше 32 тыс т зерна, 7 тыс т удобрений, 133 т алюминия, 68 т гречихи и 414 т антрацита (уголь) из России.