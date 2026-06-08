РФ отправила антрацит в Армению через Азербайджан

Из России в Армению впервые был отправлен уголь-антрацит в составе 6 вагонов, а также 12 вагонов с удобрениями транзитом через Азербайджан.

По территории Азербайджана отправили 12 вагонов с удобрениями и 6 вагонов с углем-антрацитом, по направлению из России в Армению, сообщают СМИ.

Уточняется, в общем было отправлено 414 т антрацита (самый древний вид ископаемого угля) и 828 т удобрений.

Вагоны отправились со станции Баладжары в направлении станции Беюк-Кясик.

Отметим, что уникальный антрацит стал пятым видом товаров, экспортируемых Россией в Армению через азербайджанские территории.

Ранее таким образом было отправлено более 29 тыс т зерна, 133 т алюминия и 68 т гречневой крупы.