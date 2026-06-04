Антрацит впервые поставят из России в Армению через Азербайджан

Уголь-антрацит будет впервые отправлен сегодня из России в Армению через Азербайджан – в общей сложности шесть вагонов.

Поставки антрацита (вид каменного угля) из РФ в Армению через территорию Азербайджана стартуют сегодня.

Во вторник со станции Баладжары в направлении станции Беюк-Кесик пойдут 12 вагонов удобрений, общий вес которых составит 828 т, и шесть вагонов антрацита, общий вес – 414 т.

Напомним, что на данный момент из России в Армению транзитом через Азербайджан направлено свыше 29 тыс т зерна, более 6 тыс т удобрений, 133 т алюминия и 68 т гречихи. Из Азербайджана в Армению поставляются нефтепродукты: дизельное топливо (более 12 тыс т), бензин АИ-92 (979 т) и АИ-95 (2955 т).