Вестник Кавказа

Рубио назвал условия послевоенного финансирования Ирана

Рубио назвал условия послевоенного финансирования Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Марко Рубио обозначил условия финансирования послевоенного восстановления экономики Ирана. Стороны ранее договорились о создании фонда на $300 млрд.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал условия, при которых начнется финансовая поддержка проектов на территории Ирана после завершения конфликта. По словам американского госдеятеля, это станет возможным в случае решения вопросов, связанных с безопасностью. При этом, подчеркнул Рубио, власти США не планируют вкладываться в экономику, речь идет об инвестициях. 

"Я говорю, что, если они (иранские власти - прим. ТАСС) сделают этот выбор, будут благоприятные возможности. И эти благоприятные возможности могут включать инвестиции. Так же, как другие страны региона получали пользу от инвестиций, прямых иностранных инвестиций"

– Марко Рубио 

По словам Рубио, участие других стран в экономике Ирана остается вопросом далекого будущего. 

Напомним, что создание инвестиционного фонда на $300 млрд предусмотрено подписанным сторонами конфликта меморандумом об урегулировании.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
690 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.