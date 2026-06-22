Рубио назвал условия послевоенного финансирования Ирана

Марко Рубио обозначил условия финансирования послевоенного восстановления экономики Ирана. Стороны ранее договорились о создании фонда на $300 млрд.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал условия, при которых начнется финансовая поддержка проектов на территории Ирана после завершения конфликта. По словам американского госдеятеля, это станет возможным в случае решения вопросов, связанных с безопасностью. При этом, подчеркнул Рубио, власти США не планируют вкладываться в экономику, речь идет об инвестициях.

"Я говорю, что, если они (иранские власти - прим. ТАСС) сделают этот выбор, будут благоприятные возможности. И эти благоприятные возможности могут включать инвестиции. Так же, как другие страны региона получали пользу от инвестиций, прямых иностранных инвестиций"

– Марко Рубио

По словам Рубио, участие других стран в экономике Ирана остается вопросом далекого будущего.

Напомним, что создание инвестиционного фонда на $300 млрд предусмотрено подписанным сторонами конфликта меморандумом об урегулировании.