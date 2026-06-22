Сенат США принял резолюцию о прекращении военных действий с Ираном

Высшая палата Конгресса США выступила с призывом прекратить боевые действия против Ирана и вывести войска. Резолюция носит рекомендательный характер.

Сенат Конгресса США принял резолюцию о прекращении военных действий против Ирана. В поддержку документа выступило большинство сенаторов, однако перевес составил всего два голоса (50 против 48).

Голоса распределились почти строго по партийной принадлежности: за документ выступило подавляющее большинство демократов, против выступило большинство членов Республиканской партии. Ранее резолюция была поддержана в Палате представителей Конгресса.

Отметим, что резолюция не имеет юридической силы закона и носит рекомендательный характер. Парламентарии призвали Дональда Трампа отозвать войска США с Ближнего Востока. Белый дом может как прислушаться к Конгрессу, так и проигнорировать резолюцию.