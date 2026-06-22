США могут отменить контакты с Ираном при отсутствии согласия по инспекциям МАГАТЭ

Дональд Трамп напомнил, что США и Иран достигли договоренности о прибытии инспекторов МАГАТЭ в Исламскую Республику. При этом он подчеркнул, что контакты с иранскими представителями могут прерваться, если эти договоренности будут нарушены.

Дальнейшие встречи должностных лиц Соединенных Штатов с представителями могут быть прерваны, если не будет согласия по вопросу возвращения инспекторов МАГАТЭ в Исламскую Республику.

При этом он подчеркнул, что договоренность между Тегераном и Вашингтоном относительно прибытия инспекторов МАГАТЭ в Иран уже имеется, передает ТАСС.

"Они (представители Ирана – прим. ред) нам сказали это внутри (на очных переговорах в Швейцарии – прим. ред). И у нас это закреплено – 100%, инспекции. И, если бы они были правы [по поводу отсутствия взаимопонимания по инспекциям], я бы прямо сейчас отменил [дальнейшие] встречи"

– глава Белого дома

Ранее США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий окончание боевых действий.