Почти 70 человек в КЧР ищут упавшего в реку туриста

В Карачаево-Черкесии число участников поисков упавшего в реку туриста из Москвы увеличилось до 69. Туриста унесло течением 19 июня.
Группа участников поисков туриста, упавшего в реку Учкулан в Карачаево-Черкесии увеличилась, рассказали в региональном МЧС.
"Сегодня в поисках задействованы 69 человек и 13 единиц техники. Планируется обследовать участок от места происшествия до аула Каменномост"
– МЧС Карачаево-Черкесии
Поиски туриста продолжаются шестой день. Два туриста из Москвы совершали сплав по реке Учкулан 19 июня, катамаран опрокинулся, одного из мужчин унесло течением. Второй туристы благополучно выбрался на берег.