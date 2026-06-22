Вестник Кавказа

Почти 70 человек в КЧР ищут упавшего в реку туриста

Почти 70 человек в КЧР ищут упавшего в реку туриста
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Карачаево-Черкесии число участников поисков упавшего в реку туриста из Москвы увеличилось до 69. Туриста унесло течением 19 июня.

Группа участников поисков туриста, упавшего в реку Учкулан в Карачаево-Черкесии увеличилась, рассказали в региональном МЧС.

"Сегодня в поисках задействованы 69 человек и 13 единиц техники. Планируется обследовать участок от места происшествия до аула Каменномост"

– МЧС Карачаево-Черкесии

Поиски туриста продолжаются шестой день. Два туриста из Москвы совершали сплав по реке Учкулан 19 июня, катамаран опрокинулся, одного из мужчин унесло течением. Второй туристы благополучно выбрался на берег.

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