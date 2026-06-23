Ильхам Алиев: Азербайджан внес весомый вклад в поддержку исламского мира

Азербайджан 35 лет назад присоединился к Организации исламского сотрудничества и все это время не только ощущал ее последовательную поддержку, но и внес весомый вклад в укрепление исламской солидарности, заявил президент страны Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к участникам 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящей в Баку, напомнив: в этом году исполняется 35 лет со дня вступления Азербайджана в Организацию исламского сотрудничества.

"За эти годы наша страна внесла весомый вклад в укрепление исламской солидарности, сыграла инициативную и ответственную роль в деятельности ОИС, оставалась верной ее целям и принципам, принимала активное участие в повышении ее авторитета на международной арене"

- Ильхам Алиев

Азербайджан также выстроил со странами-членами многовекторное сотрудничество на двусторонней основе, опирающееся на крепкие дружеские и братские отношения, отметил азербайджанский лидер, передает Report.

В то же время ОИС в период агрессии Армении против Азербайджана и в послевоенный период принимала резолюции и заявления, решительно осуждающие оккупацию, поддерживающие правое дело, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, а также дала высокую оценку созидательным работам на освобожденных территориях: Азербайджан высоко ценит такое отношение братских стран, отмитил Ильхам Алиев.

Сейчас отдельные политические круги на Западе предпринимают попытки сформировать предвзятое представление об исламской религии, открыто проявляя исламофобию: они насаждают ненависть к мусульманам, посягают на исламское культурное наследие, оскверняют исламские ценности.

"Исламофобия – это не только состояние нетерпимости к мусульманам, но и опасная тенденция, представляющая угрозу взаимопониманию и мирному сосуществованию"

- Ильхам Алиев

Особо опасно то, что ряд политических кругов на Западе, в том числе такие международные институты, как Европейский парламент и Парламентская Ассамблея Совета Европы не только внушают населению своих стран антиисламские настроения, но и предпринимают попытки отождествлять ислам с экстремизмом и терроризмом, чтобы сформировать у населения предвзятое представление о нашей религии и представить ее как источник опасности, отметил глава государства.