Новак дал распоряжение о приоритетах в поставках топлива

Вице-премьер РФ указал профильным ведомствам обеспечить приоритетную поддержку регионами, столкнувшимся с острой нехваткой топлива.

Регионы, где поставка топлива зависит природных и сезонных факторов, должны получить приоритетную поддержку, соответствующее распоряжение было дано профильным ведомствам от вице-премьера РФ Александра Новака.

Об этом сообщила пресс-служба российского правительства по итогам очередного совещания по ситуации на топливном рынке.

Поддержка должна быть оказана по причине острого топливного кризиса в некоторых регионах России, пояснили в официальном сообщении.

Одной из важных тем стал вопрос организации поставок топлива в рамках северного завоза.

"Подчеркнуто, что это направление является безусловным приоритетом с учетом специфики удаленных территорий, сезонных ограничений и высокой значимости своевременного формирования необходимых запасов для устойчивого жизнеобеспечения регионов"

— кабмин РФ

Отмечается, что отраслевые компании и региональные власти обязуются "предоставлять актуальные данные о ситуации с нефтепродуктами для детальной оценки происходящих процессов и принятия своевременных решений".

Все действия направленны на поддержку внутреннего рынка и обеспечение стабильных поставок, подчеркнули в пресс-службе.