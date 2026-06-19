Новак призвал подготовить план для устойчивости российского топливного рынка

Вице-премьер РФ дал распоряжение ФАС подготовить сбалансированный план с целью стабилизации и поддержания внутреннего топливного рынка.

Профильным ведомствам необходимо подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка, соответствующее распоряжение дал вице-премьер РФ Александр Новак.

Как сообщила пресс-служба российского кабмина, об этом он заявил по итогам совещания, посвященному ситуации на топливном рынке.

"Александр Новак поручил профильным ведомствам обеспечить подготовку сбалансированного плана мероприятий, направленного на поддержание устойчивости внутреннего топливного рынка с учетом уже действующих механизмов регулирования"

– пресс-служба Кабмина РФ

Отмечается, что федеральная антимонопольная служба должна продолжить непрерывный мониторинг ценовой ситуации на рынке и обязана оперативно принимать соответствующие меры при необходимости.

В настоящее время ведомство предпринимает меры по регулированию необоснованного роста цен на нефтепродукты, а также осуществляет контроль за соблюдением антимонопольного законодательства.

Как сообщила пресс-служба Кабмина РФ, в ходе совещания участники "рассмотрели ситуацию с поставками нефтепродуктов в регионы и оценили уровень накопленных запасов".

При этом, полный контроль над происходящим на топливном рынке осуществляется беспрерывно, отметили в пресс-службе.