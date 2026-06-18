Вестник Кавказа

Набиуллина спрогнозировала всплеск инфляции летом на фоне топливного кризиса

Набиуллина Эльвира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из-за ситуации на топливном рынке стоит ожидать некоторый рост инфляции в июне, считает глава Центробанка РФ. Однако, правительство принимает меры по восстановлению экономики.

Летом, преимущественно в июне, стоит ожидать скачка инфляции, сообщила глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Она отметила, что это связано, прежде всего, со сложившейся в настоящее время ситуацией на топливном рынке.

"Удорожание бензина может отразиться также на инфляционных ожиданиях. На июньскую инфляцию повлияет произошедший всплеск цен на топливо"

– Эльвира Набиуллина

Глава ЦБ подчеркнула, что этот всплеск, предварительно, не должен нанести ощутимых последствий для экономики.

Правительство принимает необходимые меры, но на восстановление предложения может потребоваться время, добавила Набиуллина.

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