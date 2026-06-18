Набиуллина спрогнозировала всплеск инфляции летом на фоне топливного кризиса

Из-за ситуации на топливном рынке стоит ожидать некоторый рост инфляции в июне, считает глава Центробанка РФ. Однако, правительство принимает меры по восстановлению экономики.
Летом, преимущественно в июне, стоит ожидать скачка инфляции, сообщила глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
Она отметила, что это связано, прежде всего, со сложившейся в настоящее время ситуацией на топливном рынке.
"Удорожание бензина может отразиться также на инфляционных ожиданиях. На июньскую инфляцию повлияет произошедший всплеск цен на топливо"
– Эльвира Набиуллина
Глава ЦБ подчеркнула, что этот всплеск, предварительно, не должен нанести ощутимых последствий для экономики.
Правительство принимает необходимые меры, но на восстановление предложения может потребоваться время, добавила Набиуллина.