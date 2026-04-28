Центробанк России снизил ключевую ставку до 14,25%

Совет директоров Банка России провел сегодня очередное заседание. По его итогам было объявлено о снижении ключевой ставки до 14,25%.

Ключевая ставка в России снижена с 14,5% до 14,25%. Об этом сказано в сообщении, опубликованном по итогам прошедшего 19 июня заседания Центробанка РФ.

"Совет директоров Банка России <...> принял решение снизить <...> ставку на 25 базисных пунктов"

– Банк России

Это уже девятое подряд снижение ключевой ставки.

Напомним, Банк России начал постепенно снижать ключевую ставку в июне 2025 года. На тот момент она находилась на уровне 21%.