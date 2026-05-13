Турецкий гранд намерен усилиться хавбеком сборной Грузии по футболу

Зурико Давиташвили может продолжить карьеру в Турции. Интерес к полузащитнику грузинской сборной проявляет один из местных грандов.

Футбольный клуб "Бешикташ" рассчитывает приобрести полузащитника сборной Грузии Зурико Давиташвили, выступавшего в настоящее время за французский "Сент-Этьен". Об этом пишут турецкие СМИ.

Согласно предварительной информации, турецкий гранд готов заплатить за трансфер 25-летнего хавбека примерно 20 млн евро.

Руководство стамбульского клуба намерено активизировать усилия по приобретению игрока, чтобы он перебрался в Турцию уже этим летом.

В прошлое трансферное окно "Сент-Этьен" отклонил все попытки других клубов подписать полузащитника.

Напомним, Давиташвили был признан лучшим игроком сезона 2025/26 в Лиге 2, забив в 28 матчах 14 голов и отдав 5 результативных передач. Хавбек грузинской национальной сборной победил в опросе, проведенном Французским национальным союзом профессионального футбола (UNFP).