ЧМ-2026: Англия и Гана сыграли вничью

Матчем сборных Англии и Ганы на ЧМ-2026 стартовал 2-й тур в группе L. Их соперники по квартету выйдут на поле через час.

В Фоксборо только что завершилась встреча 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете L между сборными Англии и Ганы.

Команды сыграли вничью 0:0.

В другом матче группы сыграют сборные Панамы и Хорватии. Встреча начнется в 02:00 (мск).

На данный момент группу L с 4 очками возглавляет Англия. Гана набрала такое же количество очков, однако она уступает англичанам по дополнительным показателям. Далее следуют Панама и Хорватия, в активе которых нет пока ни одного очка.