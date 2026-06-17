Узбекистан потерпел крупное поражение от Португалии на ЧМ-2026

Сборная Узбекистана провела свой второй матч на чемпионате мира по футболу. Встреча против команды Португалии проходила в Хьюстоне и завершилась победой португальцев.

В Хьюстоне состоялся матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете K между сборными Португалии и Узбекистана. Победу со счетом 5:0 одержала португальская национальная команда.

Счет на 6-й минуте открыл нападающий Криштиану Роналду. На 17-й минуте защитник Нуну Мендеш удвоил преимущество португальцев, а на 39-й минуте Роналду сделал счет крупным. На 60-й минуте мяч в четвертый раз побывал в сетке ворот сборной Узбекистана в результате автогола вратаря Абдувохида Неъматова, а на 87-й португальский полузащитник Рафаэл Леау забил еще один гол.

Вместе с Португалией и Узбекистаном в группе K играют Колумбия и Демократическая Республика Конго. Их очный матч состоится 24 июня в 05:00 (мск).

На данный момент лидером группы K является Португалия, в активе которой 4 очка. На втором месте располагается Колумбия, набравшая 3 очка. Далее следуют ДР Конго (1 очко) и Узбекистан (0 очков).