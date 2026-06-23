Песков заявил о тенденции к сокращению доли доллара в мире

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время налицо тенденция к сокращению доли доллара как международной резервной валюты. Об этом он сообщил в ходе выступления на XII международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
"И мы видим, что доля основной резервной валюты, международных расчетов, она остается высокой, но налицо тенденция к сокращению этого. И сокращается это не потому, что страны отказываются от этого, а потому, что эмитент пытается навязывать свои правила. И странам, и другим странам это просто не нравится"
- Дмитрий Песков
Выступая на сессии о сценариях развития мирового порядка, представитель Кремля также отметил, что делать точные прогнозы о будущем глобальном устройстве совершенно невозможно без ясного понимания того, на какой стадии трансформации сейчас находится международная система и начала ли она обретать новые контуры.