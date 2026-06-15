Вестник Кавказа

Российская экономика стабильна – Песков

Российская экономика стабильна – Песков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил в стабильности российской экономики, которая сохраняется несмотря на колебания цен на нефть.

Сомневаться в стабильности экономики России сейчас не стоит, такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет в настоящее время"

– Дмитрий Песков

Представитель Кремля обратил внимание на то, что стабильность экономики России вполне обеспечена.

Он напомнил, что данный вопрос неоднократно поднимался на совещаниях у президента, посвященных экономической тематике.

Песков особо отметил, что о стабильности российской экономики говорил и сам Владимир Путин. Кроме того, эта информация содержалась в докладах премьер-министра Михаила Мишустина главе государства.

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