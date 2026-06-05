В МИД РФ сообщили, что действующие антироссийские санкции наносят существенный ущерб в первую очередь не самой России, а стабильности всей мировой экономики.

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что экономические санкции против России наносят ущерб стабильности глобального рынка. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол по особым поручениям ведомства по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

Дипломат отметил, что Россия продолжает торговать энергоресурсами с партнерами, встраивается в новые логистические цепочки поставок и чувствует себя уверенно на мировом рынке.

"Санкции ослабляют не Россию, а здоровье мировой экономики, превращают ее в инвалида. Мы продолжаем активно торговать энергоресурсами с партнерами, встраиваемся в новые цепочки поставок и чувствуем себя более чем уверенно"

- Марат Бердыев

Он также подчеркнул, что Россию, как одного из крупнейших производителей и поставщиков энергоресурсов, невозможно исключить из глобального рынка нефти.

Напомним, ранее сообщалось, что в очередной, 21-й пакет антироссийских санкций войдут новые ограничительные меры. Ожидается, что эти рестрикции напрямую затронут энергетическую сферу, а также будут направлены против российского рыболовства.