Вестник Кавказа

Израиль и Ливан не могут договориться из-за "Хезболлы" – СМИ

Ливан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Al Hadath: проблема "Хезболлы" пока препятствует достижению согласия между Ливаном и Израилем. Тель-Авив требует активного участия Бейрута в действиях против радикалов.

Переговорная группа Ливана на консультациях в Вашингтоне потребовала от Израиля вывести части ЦАХАЛ из южных районов страны. Израиль готов пойти на это, однако в ответ ожидает от властей Ливана действий против "Хезболлы", передает Al Hadath со ссылкой на американского чиновника.

"Ливан требует на переговорах в Вашингтоне ухода Израиля в первую очередь, Израиль придерживается принципа "шаг взамен на другой шаг" и требует от ливанской армии в качестве условия доказательств, что она способна уничтожить инфраструктуру "Хезболлах", и действий на земле"

– источник 

Израиль настаивает на большем участии армии Ливана в операциях против "Хезболлы". Тель-Авив призывает ливанских военных установить контроль над высотой Али эт-Тахер и провести обследование подземных коммуникаций радикалов на юге страны. 

Отметим, что переговоры Бейрута и Тель-Авива продолжатся до 25 июня.

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