Иран потребовал скорейшего вывода войск Израиля из Ливана

Власти Ирана ожидают скорейшего вывода вооруженных сил Израиля с ливанской территории для полноценного выполнения соглашения о прекращении огня в регионе.

Иранская сторона потребовала в ближайшее время вывести израильские войска с территории Ливана. Об этом журналистам заявил постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни.

​Дипломат пояснил, что обязательным условием американо-иранских договоренностей о перемирии выступает вывод израильских подразделений из Ливана. На данный момент этот шаг не осуществлен, однако Тегеран настаивает на его срочной реализации.

"Прежде всего, что касается Ливана, мы четко указали всем участникам меморандума о взаимопонимании, что необходимо, чтобы война против ливанского народа была прекращена. Соглашение о прекращении огня должно включать вывод войск Израиля с территории Ливана"

- Али Бахрейни

Ранее в швейцарском Бюргенштоке состоялись переговоры Ирана и США при участии стран-посредников — Пакистана и Катара. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о прогрессе на прошедших консультациях с американской стороной.