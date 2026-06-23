Сахиба Гафарова встретилась с Мохаммедом Багером Галибафом

Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова провела встречу с председателем парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова и председатель парламента Исламской Республики Иран Мохаммад Багер Галибаф провели встречу в Баку, сообщил отдел по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Беседа состоялась в рамках 20-й сессии Конференции Парламентского союза стран ОИС, проходящей в Баку,

Сахиба Гафарова напомнила о предыдущих встречах с председателем парламента Ирана, обратила внимание на большую роль Парламентского союза стран ОИС. Она указала на то, что данная конференция дает прекрасную возможность для обсуждения как многосторонних, так и двусторонних связей. Кроме того, она выразила уверенность в том, что визит Мохаммада Багера Галибафа в Азербайджан также внесет вклад в развитие межпарламентских связей.

В ходе встречи было выражено удовлетворение текущим уровнем отношений между Баку и Тегераном. Сахиба Гафарова выразила уверенность в том, что отношения между двумя дружественными и соседними странами будут развиваться и далее. По ее словам, сейчас Азербайджан и Иран реализуют различные проекты, обсуждают новые перспективы сотрудничества. Вся эта деятельность помогает дальнейшему развитию двусторонних связей.

Стороны также обсудили процессы, происходящие в регионе. Сахиба Гафарова выразила надежду на то, что данная встреча внесет вклад в снижение напряженности, обеспечение долгосрочного мира и стабильности в регионе.

Кроме того, она напомнила, что Азербайджан стал первой страной, направившей Ирану гумпомощь во время недавних событий, и произошло это по указанию Ильхама Алиева. Председатель Милли Меджлиса добавила, что президент Азербайджана посетил посольство Ирана и оставил запись в траурной книге, став единственным главой государства, посетившим посольство ИРИ в своей стране.

В ходе беседы обращалось внимание на большую роль межпарламентских связей в отношениях между Баку и Тегераном, участники встречи отметили свою заинтересованность в их дальнейшем расширении.

На встрече упоминались телефонные разговоры Ильхама Алиева с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, другие контакты на различных уровнях. Мохаммад Багер Галибаф высоко оценил и выразил благодарность за то, что президент Азербайджана посетил посольство Ирана в Баку, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью Верховного лидера ИРИ Али Хаменеи и многих гражданских лиц, и сделать запись в траурной книге. Спикер иранского парламента выразил признательность за меры, предпринятые азербайджанским государством и народом во время войны, а также за гуманитарную помощь. Он подчеркнул, что все это очень ценно для народа Ирана.

Председатель парламента ИРИ пояснил, что его рабочий визит в Азербайджан и участие в мероприятии ОИС также представляют собой выражение благодарности. Мохаммад Багер Галибаф поблагодарил президента, государство и народ Азербайджана за оказанную поддержку и помощь. Он обратил внимание на стремительное развитие отношений между Азербайджаном и Ираном в последний год, указал на регулярные контакты между президентами стран.

Мохаммад Багер Галибаф обратил внимание на прекрасную организацию 20-й сессии Конференции Парламентского союза ОИС. Он пожелал председателю Милли Меджлиса успехов в ее деятельности в Парламентском союзе ОИС как председателя на очередной период. Кроме того, Галибаф коснулся важности отношений между мусульманскими странами в регионе.