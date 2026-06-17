Контакты Лаврова и Рубио будут продолжены – МИД России

В МИД России рассказали о текущем уровне контактов с США по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях. В министерстве подчеркнули, что каждое новое продвижение вперед "дается ценой значительных усилий".

Контакты между Россией и Соединенными Штатами на уровне руководителей внешнеполитических ведомств будут продолжены. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что контакты между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио могут быть организованы в формате телефонного контакта достаточно оперативно, передает газета "Известия".

"Мы неоднократно видели свидетельства этому на протяжении всего периода пребывания администрации Трампа у власти. Были и очные встречи. Конкретного графика на сегодня нет. Но это не тот момент, которому стоит придавать политическое значение. Это чисто рабочий момент. Контакты будут продолжены. В этом нет никаких сомнений"

– Сергей Рябков

Он также акцентировал внимание на том, что в диалоге между Москвой и Вашингтоном по устранению "раздражителей" в отношениях есть некоторые трудности, однако до конца этого лета возможны новые консультации экспертов.

"Мы можем рассматривать его как проходящий сейчас фазу некоторого застоя. В прошлом году были достигнуты неплохие результаты и был резвый старт. Не скажу, что сейчас мы уперлись в стену - это было бы преувеличением"

– заммминистра

Он указал на то, что есть "пробуксовки", а каждое новое продвижение вперед "дается ценой значительных усилий".

"У нас по мелочам такое продвижение есть"

– замглавы МИД РФ