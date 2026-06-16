Уиткофф и Кушнер прибудут в Россию в ближайшее время – Дмитриев

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал примерные сроки визита Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Переговорщики от США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в самом скором времени прибудут в Россию, такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он уточнил, что о конкретных датах визита речи пока не идет, однако заверил, что стороны продолжают вести диалог. Дмитриев напомнил в связи с этим об "очень хорошем" разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Глава РФПИ уточнил, что продолжение этого диалога вызывает недовольство у Европы и Великобритании.

"Поэтому точно ждем, ждем (Уиткоффа и Кушнера – ред.) в довольно ближайшее время. Ну, о датах, соответственно, объявит администрация президента (РФ)"

– Кирилл Дмитриев