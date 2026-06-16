США могут восстановить санкции против российской нефти

Соединенные Штаты изучают вопрос восстановления антироссийских рестрикций против нефти, заявил лидер страны Дональд Трамп.

США рассматривают возможность возобновления санкций в отношении российской нефти, такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

Об этом он сообщил в рамках встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита Группы семи во французском городе Эвиан-ле-Бен.

"Мы изучаем это (возобновление санкции против российской нефти - ред.)"

– Дональд Трамп

Как рассказал президент США, это может произойти ввиду снижения цен на топливо на мировых рынках.

"Мы видим, насколько низко опускается цена на нефть. Она действительно падает. Кажется, сейчас $74-75 (за баррель -ред.)"

– Дональд Трамп

Трамп отметил, что цена на нефть в скором времени "будет на тех показателях, которые были четыре месяца назад".