Вестник Кавказа

США могут восстановить санкции против российской нефти

США могут восстановить санкции против российской нефти
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Соединенные Штаты изучают вопрос восстановления антироссийских рестрикций против нефти, заявил лидер страны Дональд Трамп.

США рассматривают возможность возобновления санкций в отношении российской нефти, такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

Об этом он сообщил в рамках встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита Группы семи во французском городе Эвиан-ле-Бен. 

"Мы изучаем это (возобновление санкции против российской нефти - ред.)" 

– Дональд Трамп 

Как рассказал президент США, это может произойти ввиду снижения цен на топливо на мировых рынках.

"Мы видим, насколько низко опускается цена на нефть. Она действительно падает. Кажется, сейчас $74-75 (за баррель -ред.)"

– Дональд Трамп

Трамп отметил, что цена на нефть в скором времени "будет на тех показателях, которые были четыре месяца назад".

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