Лондон расширил санкции против Москвы

Британия ввела новые рестрикции в отношении России. В санкционный список попали 43 новых позиции: 32 юридических и 11 физических лиц.

Очередные антироссийские санкции были введены Великобританией, сообщила пресс-служба Форин оффиса.

Уточняется, рестрикции коснулись 32 юридических и 11 физических лиц.

В частности, в санкционный список попали российские кредитные организации, в том числе – Яндекс банк, WB банк и "Росгосстрах".

Также рестрикции были введены в отношении 27 судов, которые, якобы были связаны с Россией, включая 3 СПГ-танкера.

Под ограничения также попали и часть компаний за рубежом: в частности, 4 компании из КНР, 3 компании из Таиланда, 1 турецкая организация и компания из Нигерии.

Кроме того, Лондон ввел санкции в отношении нескольких человек, которые якобы считаются сотрудниками Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ.