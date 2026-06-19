ЧМ-2026: Колумбия обыграла сборную ДР Конго

В рамках матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Колумбии с счетом 1:0 обыграла команду Демократической Республики Конго.

Сборная Колумбии одержала победу над командой Демократической Республики Конго в матче второго тура группы K чемпионата мира по футболу на стадионе в Гвадалахаре.

Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный гол на 76-й минуте забил Даниэль Муньос. Игру обслуживал итальянский арбитр ФИФА Маурицио Мариани.

В параллельном матче данной группы сборная Португалии разгромила команду Узбекистана со счетом 5:0. Колумбия одержала вторую победу подряд и с 6 очками возглавляет турнирную таблицу.