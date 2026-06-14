Иран подаст жалобу в ФИФА из-за ограничений на ЧМ – СМИ

СМИ сообщают, что федерация футбола ИРИ собирается подать жалобу в ФИФА в связи с ограничениями, введенными в отношении иранских футболистов во время проведения ЧМ-2026.

Иран собирается подать в ФИФА жалобу на ограничения передвижения игроков национальной сборной на Чемпионате мира, пишет издание The Guardian со ссылкой на источники.

Отмечается, что текст соответствующей жалобы подготовит федерация футбола Исламской Республики.

"Федерация футбола Ирана официально выразит негодование и подаст официальную жалобу в ФИФА"

– The Guardian

Иранская сборная всего лишь за сутки до матча с Бельгией, который должен состояться в предстоящее воскресенье, сможет прилететь из Мексики в Лос-Анджелес.

Тегеран настаивает на том, чтобы футболисты могли приехать в Соединенные Штаты за два дня до игры, поскольку спортсменам необходимо время для восстановления после перелета, пишет издание.

Как подчеркнули в федерации, подобные "ограничения со стороны организаторов не соответствуют принципу равенства условий для всех участников и могут отрицательно отразиться на подготовке к игре".

Кроме того, жалоба будет подана по причине того, что сборную Ирана в отличие от остальных участников ЧМ, была размещена в Мексике, а не в США.