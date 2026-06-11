Вестник Кавказа

Сборная Ирана по футболу оспорила отказ в выдаче виз США на ЧМ-2026

Сборная Ирана по футболу оспорила отказ в выдаче виз США на ЧМ-2026
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Члены делегации иранской команды обжаловали решение о невыдаче американских виз для поездки на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Четыре представителя делегации сборной Ирана подали апелляции на отказ в получении виз США для участия в чемпионате мира по футболу 2026 года.

На данный момент разрешительные документы смогли оформить лишь два сотрудника международного отдела Федерации футбола Ирана и один представитель технического штаба команды.

Еще 11 человек продолжают решать визовые проблемы. При этом шесть представителей сборной, включая президента Федерации футбола Ирана Мехди Таджа, получили повторный отказ.

Из 15 членов иранской делегации, которым изначально было отказано во въезде, 10 подали новые заявления после переноса базы команды в Мексику.

Согласно расписанию турнира, на групповом этапе ЧМ-2026 иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии 15 июня и Бельгии 21 июня, а затем в Сиэтле против команды Египта 26 июня. Мундиаль завершится 19 июля.

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