Мишустин: 12 новых круглогодичных курортов появятся в России

В РФ будут построены 12 всесезонных курортов в рамках реализуемого в стране проекта "Пять морей и озеро Байкал", поделился Мишустин.

Россия прирастет круглогодичными курортами, они появятся в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма, прошедшем в Горно-Алтайске.

"Реализуем масштабный проект — "Пять морей и озеро Байкал", в рамках которого в десяти субъектах будут построены 12 круглогодичных курортов"

– Михаил Мишустин

Он добавил, что в 2026 и 2027 годах регионы получат по 9 млрд рублей на благоустройство туристических центров. Кроме того, модернизацию пройдут 75 аэропортов, в половине уже начались работы.

По программе льготного кредитования для туристической отрасли в России сегодня возводятся 300 гостиниц и многофункциональных комплексов, а также 40 круглогодичных объектов, включая горнолыжные курорты, аквапарки, парки развлечений, рассказал он.

По мнению Мишустина, в стране следует создать приложение - специальный туристический "поисковик", в котором можно было бы найти информацию о достопримечательностях и красивых местах.