Трамп заявил о полном контроле США над Ормузским проливом

Дональд Трамп заявил о полном контроле ВМС США над Ормузским проливом и продолжении морской блокады Ирана до заключения сделки 3 августа или полной капитуляции Тегерана.

Президент США Дональд Трамп заявил о полном контроле ВМС США над Ормузским проливом и сохранении морской блокады Ирана. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

"Ничто не проходит в Иран, если только мы не захотим, и ничего пройдет, пока не будет заключена сделка или не будет обеспечена полная капитуляция"

- Дональд Трамп

Отметим, переговоры по мирной сделке между США и Ираном запланированы на 3 августа. Ранее Вашингтон отменил мощный удар по республике по просьбе Тегерана и стран Ближнего Востока, так как стороны очертили контуры соглашения. Документ должен включать незамедлительное открытие Ормузского пролива и ликвидацию иранской ядерной угрозы.