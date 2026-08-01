Судоходство в Ормузе продолжается несмотря на отсутствие договоренностей США и Ирана – СМИ

Американский телеканал CNN информирует, что экспорт нефти через Ормузский пролив полностью не прекратился несмотря на то, что пока между Тегераном и Вашингтоном отсутствуют какие-либо договоренности.

Танкеры в Ормузском проливе продолжают перевозить нефть даже при условии отсутствия договоренностей между США и Исламской Республикой, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

"До 5 млн баррелей нефти проходят из Персидского залива через южный коридор у побережья Омана"

– источник

Телеканал отмечает, что движение судов в Ормузе происходит и остается достаточно активным "невзирая на все существующие трудности".

При этом периодические атаки беспилотников Ирана также не нарушают статистику экспорта, сообщили источники.

В настоящее время поставки нефти на сохраняются на уровне примерно 3-5 млн баррелей в сутки, передает CNN.

Однако, "до начала конфликта на Ближнем Востоке через Ормузский пролив из Персидского залива в среднем поступало около 20 млн баррелей нефти в сутки", это около 20% мирового экспорта, также отметили корреспонденты телеканала.