Самой востребованной в СКФО стала электричка Минводы - Кисловодск

Самым востребованным пригородным железнодорожным направлением на юге России стал маршрут электропоезда Минводы – Кисловодск, возглавившего рейтинг Северо-Кавказской железной дороги.

Самым востребованным у путешественников на Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД) в первом полугодии 2026 года стал маршрут пригородного электропоезда Минеральные Воды – Кисловодск, которым воспользовались почти 3 млн пассажиров, сообщили в пресс-службе СКЖД.

"На нем перевезено свыше 2,7 млн пассажиров. Вторым по востребованности у пассажиров пригородных направлений в этот период стал маршрут Ростов - Таганрог. Электрички, курсирующие между донской столицей и родиной Чехова, перевезли 2,1 млн человек"

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Чуть менее популярными у туристов оказались электрички Туапсе - Сириус и Сочи – Сириус, а замыкает первую пятерку еще одно направление в СКФО - маршрут Махачкала – Дербент, по которому было перевезено 689 тыс пассажиров, передает портал "Это Кавказ".