Женская сборная России U-15 сыграет с Азербайджаном в Турнире развития УЕФА

УЕФА постепенно ослабляет санкции против российского футбола: женская сборная России U-15 допущена к Турниру развития, где сыграет с Азербайджаном, Беларусью и Казахстаном.

Женская сборная России U-15 примет участия в Турнире развития УЕФА, который пройдет в казахстанском Шымкенте с 11 по 17 августа, информирует пресс-служба РФС.

Юные россиянки встретятся со сверстницами из Азербайджана, Беларуси и Казахстана. Игры пройдут по круговой системе.

Встреча со сборной Азербайджана пройдет 14 августа, с Беларусью – 12 августа. Оба матча стартуют в 8:30. Игра с Казахстаном пройдет 17 августа в 15:00.

Отметим, что Турнир развития – это официальный турнир под эгидой УЕФА. Целью мероприятия является получение молодыми футболистами опыта международных матчей. Каждый заявленный для участия игрок должен провести на поле не менее 90 минут в трех матчах.