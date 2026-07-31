Вестник Кавказа

Лилит Макунц возглавила аппарат премьер-министра Армении

Лилит Макунц возглавила аппарат премьер-министра Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лилит Макунц назначена на пост главы аппарата премьера Армении. Ранее она работала на дипломатической должности и занимала пост главного советника Пашиняна.

Главой аппарата премьер-министра Армении стала 42-летняя Лилит Макунц, передают армянские СМИ. 

Одновременно с этим Макунц покидает должность главного советника главы правительства Армении Никола Пашиняна. 

На прошлой неделе Пашинян объявил о решении назначить Макунц главой аппарата премьера.

Макунц, имеющая филологическое образование, занимала пост министра культура страны с 2018 по 2019 год, а также работала на должности Чрезвычайного и Полномочного Посла РА в США в течение четырех лет (2021-2025 гг).

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
360 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.