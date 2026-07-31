Лилит Макунц возглавила аппарат премьер-министра Армении

Лилит Макунц назначена на пост главы аппарата премьера Армении. Ранее она работала на дипломатической должности и занимала пост главного советника Пашиняна.
Главой аппарата премьер-министра Армении стала 42-летняя Лилит Макунц, передают армянские СМИ.
Одновременно с этим Макунц покидает должность главного советника главы правительства Армении Никола Пашиняна.
На прошлой неделе Пашинян объявил о решении назначить Макунц главой аппарата премьера.
Макунц, имеющая филологическое образование, занимала пост министра культура страны с 2018 по 2019 год, а также работала на должности Чрезвычайного и Полномочного Посла РА в США в течение четырех лет (2021-2025 гг).