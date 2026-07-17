Что покупает Армения и сможет ли она диверсифицировать импорт?

Импорт в Армении стабильно превышает экспорт. Республика зависит от ввоза многих товаров, а потому пытается диверсифицировать поставки, чтобы преодолеть отрицательный торговый баланс. Расскажем, от каких торговых позиций армянский импорт зависит больше всего и как планируется его диверсифицировать.

В мае 2026 года экспорт был на уровне $522,7 млн., а импорт составил $980,2 млн.

Какова основа армянского импорта?

Энергоносители и сырье. Весь природный газ идет в Армению из-за границы. Основным поставщиком остается Россия, вторым по значимости Иран - в рамках программы «Газ в обмен на электроэнергию». Также Армения импортируют нефтепродукты.

Весь природный газ идет в Армению из-за границы. Основным поставщиком остается Россия, вторым по значимости Иран - в рамках программы «Газ в обмен на электроэнергию». Также Армения импортируют нефтепродукты. Продовольствие и сельскохозяйственное сырье. Зерновые, некоторые виды овощей и фруктов (картофель, лук, морковь, свекла, тыква, кабачки, бананы), которые сложно или невыгодно выращивать в местных условиях. Сюда же относятся минеральные удобрения.

Зерновые, некоторые виды овощей и фруктов (картофель, лук, морковь, свекла, тыква, кабачки, бананы), которые сложно или невыгодно выращивать в местных условиях. Сюда же относятся минеральные удобрения. Техника, оборудование и электроника. Машины, оборудование для промышленности и сельского хозяйства, бытовая электроника и автомобили. Подвижной состав для железных дорог, поскольку армянские ж/д магистрали находятся в концессиональном пользовании ЮКЖД (дочки РЖД).

Машины, оборудование для промышленности и сельского хозяйства, бытовая электроника и автомобили. Подвижной состав для железных дорог, поскольку армянские ж/д магистрали находятся в концессиональном пользовании ЮКЖД (дочки РЖД). Фармацевтика и медицинская продукция. Локальная фармацевтическая отрасль пока не закрывает все потребности внутреннего рынка. Значительная часть сложных, оригинальных лекарственных препаратов импортируется. Сейчас армянские компании в основном фокусируются на производстве дженериков, часто на основе импортного сырья.

Кто больше всех импортирует в Армению?

Страны ЕАЭС и Иран (энергетика, транспорт, сельское хозяйство, легкая промышленность).

(энергетика, транспорт, сельское хозяйство, легкая промышленность). Китай и Индия (техника, станки, оборудование, электроника)

(техника, станки, оборудование, электроника) Страны ЕС, в особенности Германия и Италия (фармацевтика, медицинская аппаратура).

Как Армения планирует диверсифицировать импорт?

Власти Армении работают над диверсификацией, чтобы не зависеть от безальтернативных источников импорта.

Энергетика. В планах расширение схемы поставок из Ирана. Это не поиск замены в чистом виде, а наращивание в рамках действующего механизма «Газ в обмен на электроэнергию». Цель заключается в том, чтобы задействовать резервы существующей инфраструктуры. Вторым приоритетным направлением признаны поставки энергоносителей из Азербайджана путем восстановления старого советского газопровода или через реализацию проекта TRIPP.

В планах расширение схемы поставок из Ирана. Это не поиск замены в чистом виде, а наращивание в рамках действующего механизма «Газ в обмен на электроэнергию». Цель заключается в том, чтобы задействовать резервы существующей инфраструктуры. Вторым приоритетным направлением признаны поставки энергоносителей из Азербайджана путем восстановления старого советского газопровода или через реализацию проекта TRIPP. Временное ограничение импорта . Эта мера касается, прежде всего, с/х продукции и предполагает не поиск новых стран-поставщиков, а снижение зависимости от импорта в целом. Одной из последних подобных мер стал полугодовой запрет на ввоз томатной пасты. Его ввели после того, как из-за ограничений на экспорт армянских тепличных томатов внутри страны образовались излишки, и нужно было стимулировать спрос на местное сырье.

. Эта мера касается, прежде всего, с/х продукции и предполагает не поиск новых стран-поставщиков, а снижение зависимости от импорта в целом. Одной из последних подобных мер стал полугодовой запрет на ввоз томатной пасты. Его ввели после того, как из-за ограничений на экспорт армянских тепличных томатов внутри страны образовались излишки, и нужно было стимулировать спрос на местное сырье. Медицина и фармацевтика. Правительство стимулирует локальное производство. Это долгосрочная стратегия, которая тоже работает на диверсификацию: чем больше препаратов Армения будет производить сама, тем меньше будет зависеть от импорта. Государство поддерживает местных производителей: помогает с инвестициями, внедрением международных стандартов (например, GMP), создает условия для разработки собственных формул.

Правительство стимулирует локальное производство. Это долгосрочная стратегия, которая тоже работает на диверсификацию: чем больше препаратов Армения будет производить сама, тем меньше будет зависеть от импорта. Государство поддерживает местных производителей: помогает с инвестициями, внедрением международных стандартов (например, GMP), создает условия для разработки собственных формул. Техника и оборудование. Прежде всего, это касается армянской железной дороги и ее подвижного состава, поскольку станки, транспорт и электроника импортируются из стран Азии и ЕС. В планах Армении полностью перезагрузить свою транспортную инфраструктуру (масштабные транспортные коридоры), к конечной цели которой может добавиться передача концессиональных прав на армянские железные дороги другой стране. Развивать армянскую железную дорогу может стать Иран, но для этого предстоит решить две проблемы: