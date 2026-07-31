Иран нашел замену импортным компонентам нефтяной промышленности

Иран успешно справляется с введенными против страны санкциями – власти страны заявили об успешном замещении более 2 тысяч импортных деталей для нефтехимической отрасли.

Иран успешно противостоит санкционному давлению со стороны стран Запада – промышленность страны значительно расширила собственное производство узлов и компонентов для нефтехимической промышленности, которые ранее приходилось закупать за рубежом, сообщил глава организации по коммерциализации технологий и поддержке предприятий, основанных на знаниях Хамид Саберфарзам.

Только за последний год специалисты иранского Академического центра образования, культуры и исследований локализовали более 2 тыс деталей и компонентов, необходимых для работы нефтехимических предприятий, передает иранское информационное агентство Mehr.

"Несмотря на существующие вызовы, центр направил все свои возможности на решение национальных задач"

- Хамид Саберфарзам

Сейчас центр сосредоточил работу на направлениях, которые власти считают стратегически важными: оборонная промышленность, технологическая независимость, продовольственная безопасность, сельское хозяйство и создание рабочих мест, отметил чиновник.

Исследовательский центр организации также расширяет проекты в сельском хозяйстве, успешно занимаясь разработками в сфере животноводства, производства сельскохозяйственных материалов, удобрений и средств защиты растений, добавил Хамид Саберфарзам.