Пожарные уже могут контролировать все активные пожары в лесах Турции. По фактам возгораний подозреваются почти 30 человек

Оставшиеся крупные лесные пожары взяты под контроль в Турции, рассказал сообщил глава Минсельхоза страны Ибрагим Юмаклы.

"В результате эффективных действий с воздуха и земли пожары в районе Чине провинции Айдын, в Сусурлуке провинции Балыкесир и в районе Буджа провинции Измир взяты под полный контроль"

– Ибрагим Юмаклы

Министр также рассказал, что в общей сложности с 29 июля, то есть менее чем за неделю, в Турции вспыхнули 314 природных пожаров. С огнем боролась авиационная группировка, состоящая из 28 самолетов, 119 вертолетов и 14 беспилотников. На земле пожарные применяли более 5 тыс единиц техники.

По словам главы Минюста Акына Гюрлека, с июня в умышленных поджогах в 16 провинциях были заподозрены 29 человек. Шестеро из них арестованы, еще к девяти подозреваемым применены меры судебного контроля.