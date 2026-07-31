Главную тему экстренных переговоров США и Ирана назвали СМИ

Экстренные переговоры между США и Ираном должны начаться 3 августа. По данным СМИ, главными темами обсуждения станут возобновление судоходства в Ормузе и отмена блокады иранских портов.

Соединенные Штаты и Иран в рамках ближайших переговоров сконцентрируются в первую очередь на вопросах, связанных с возобновлением безопасного движения судов через Ормузский пролив и отменой американской блокады иранских портов. Об этом рассказали дипломатические источники в ближневосточной стране, которая выступает посредником на переговорах.

По данным агентства Associated Press (AP), стороны также обсудят прекращение ударов в регионе, в том числе со стороны проиранских вооруженных формирований в Ираке.

Кроме того, планируется затронуть возобновление беспрепятственных поставок иранской нефти.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал проведение экстренных переговоров. Они должны стартовать во второй половине дня 3 августа.