Вестник Кавказа

Главную тему экстренных переговоров США и Ирана назвали СМИ

Главную тему экстренных переговоров США и Ирана назвали СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экстренные переговоры между США и Ираном должны начаться 3 августа. По данным СМИ, главными темами обсуждения станут возобновление судоходства в Ормузе и отмена блокады иранских портов.

Соединенные Штаты и Иран в рамках ближайших переговоров сконцентрируются в первую очередь на вопросах, связанных с возобновлением безопасного движения судов через Ормузский пролив и отменой американской блокады иранских портов. Об этом рассказали дипломатические источники в ближневосточной стране, которая выступает посредником на переговорах.

По данным агентства Associated Press (AP), стороны также обсудят прекращение ударов в регионе, в том числе со стороны проиранских вооруженных формирований в Ираке.

Кроме того, планируется затронуть возобновление беспрепятственных поставок иранской нефти.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал проведение экстренных переговоров. Они должны стартовать во второй половине дня 3 августа.

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